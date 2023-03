Sebastian Szymański w swoim klubie najczęściej występuje na pozycji ofensywnego środkowego pomocnika - w żargonie piłkarskim często przypisuje się jej liczbę " 10 ". Fernando Santos natomiast jest drugim portugalskim selekcjonerem, który zdecydował się wystawić go jako skrzydłowego. Zdaniem Tomasza Hajty jest to ograniczanie piłkarskiego potencjału gracza Feyenoordu .

Hajto skrytykował tę decyzję Santosa

- Wystawienie Sebastiana Szymańskiego na boku pomocy to jest naprawdę nie śledzenie ostatnich czasów jego gry. Chłopak w Feyenoordzie dwa razy zagrał na boku pomocy i już więcej tam nie wychodzi, gra na "dziesiątce". W swoim pierwszym klubie również grał właśnie tam. Paulo Sousa raz wystawił go na boku, więcej go nie powołał, więc to ewidentnie nie jest jego pozycja - ocenia Hajto.