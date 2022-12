Hajto uderza w rzecznika PZPN! Wytoczył najcięższe działo

- Człowiek, który nie dotknął piłki, nigdy nie przebrał się w szatni, nigdy się nie spocił przez 90 minut? Taki człowiek ocenia potem selekcjonera? Dla mnie to było wyjście poza zakres pełnionych obowiązków - oznajmił Hajto na antenie Polsatu .

Tomasz Hajto: Kwiatkowski powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie

Okazuje się jednak, że uczestnik World Cup 2002 chętnie rozprawiłby się z obecnym rzecznikiem PZPN już wcześniej. A dokładnie na początku roku, zaraz po powitalnej konferencji Michniewicza . To w jej trakcie nowo mianowany selekcjoner został zaatakowany pytaniami o domniemany udział w aferze korupcyjnej .

- Kwiatkowskiego zwolniłbym na drugi dzień po konferencji. Powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie. Poprowadził tę konferencję skandalicznie, to było zaniedbanie obowiązków służbowych. Kuba to fajny, inteligentny, dowcipny chłopak, ale dopuścił do takich sytuacji, o których wiedział, że mogą zaistnieć - stwierdził bez pardonu Hajto.