Hajto przed meczem z Mołdawią: Nie może tak być, ja bym chyba ześwirował

Po czwartkowej wygranej z Wyspami Owczymi (2-0) reprezentacja Polski losy awansu do przyszłorocznych ME znów ma w swoich rękach. Jeśli wygra dwa ostatnie spotkania, awansuje do turnieju finałowego. Pierwsza próba już w niedzielny wieczór - na PGE Narodowym rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Mołdawia.