Moim zdaniem to pycha i arogancja. Czy to jest moment, żeby żartować? Była kiedyś taka konferencja prasowa, gdzie się założyli, kto wplecie w swoje zdanie jakiś wyraz. I mieli "bekę" ze wszystkich dziennikarzy w Polsce. Dzisiaj wrzuca sobie dowcip o swojej żonie. Wydaje mi się, że to nie moment i nie czas na to. Zwłaszcza przy tym, jak prezentuje się sportowo. To jest slow motion (zwolnione tempo - red.), ale to jeszcze przyciskane na laptopie do kompletnego spowolnienia. Radzę mu, żeby sobie obejrzał to spotkanie, jak się wywraca na murawie. I szczęście, że nie dostał drugiej żółtej kartki, bo jak chciał dośrodkować, to kopnął sobie w rękę. Niech przyłoży się do tych spotkań. Przy jego poziomie, jaki prezentuje, to jego pycha i arogancja zgubi jego, a przy okazji reprezentację i awans do mistrzostw Europy

~ Tomasz Hajto o Grzegorzu Krychowiaku (cyt. za polsatsport.pl)