Hajto bezlitosny dla byłego selekcjonera. Padły bardzo gorzkie słowa

Gdy zakończyło się losowanie grup eliminacji do Euro 2024 roku, selekcjonerem reprezentacji Polski był jeszcze Czesław Michniewicz. Tamtego dnia trafienie do jednej grupy z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią potraktowaliśmy jako znakomitą informację. W teorii była to bowiem jedna z najłatwiejszych grup, jakie tylko dało się wylosować.