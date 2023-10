Gwizdy i buczenie. Kibice bez litości dla reprezentacji

Pierwszym celem 51-latka jest rzecz jasna awans na Euro 2024. Szkoleniowiec przejął reprezentację w trudnym momencie, ale jednocześnie takim, w którym wciąż dało się naprawić to, co zostało wcześniej popsute. W czwartek selekcjoner i jego podopieczni zrobili krok we właściwym kierunku, pokonując na wyjeździe Wyspy Owcze 2:0. W połączeniu z porażką Czech 0:2 z Albanią sprawiło to, ze "Orły" znów miały wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wygrać z Mołdawią w niedzielę i Czechami w listopadzie, a awans na Euro byłby pewny.