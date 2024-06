Gwizdek sędziego, a potem taki obrazek. Niepokojące sceny po meczu Polaków

Towarzyski mecz z Ukrainą nie mógł rozpocząć się dla reprezentacji Polski w gorszy sposób. Już w pierwszej minucie urazu nabawił się bowiem Arkadiusz Milik . Kilka chwil później snajper Juventusu nie był w stanie samodzielnie opuścić murawy, na której zastąpił go debiutujący Kacper Urbański.

Polska - Ukraina. Niepokojące obrazki tuż po meczu. W roli głównej Jakub Kiwior

Co gorsza, nie był to koniec niepokojących obrazków dla fanów reprezentacji Polski. Tuż po końcowym gwizdku sędziego w naszym polu karnym leżał bowiem Jakub Kiwior, otrzymując pomoc od sztabu medycznego. Trudno ocenić, co było źródłem jego problemów.