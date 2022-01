Turniej wraca do Łowicza, bo rok temu nie doszedł do skutku z powodu pandemii. Zbiórka i licytacje piłkarskich pamiątek oczywiście się odbyły, ale wszystko było wirtualne. Ci, którzy co roku mierzyli się na boisku w łowickiej hali, stanęli w szranki w grze FIFA 21.

Wirtualny rekord w 2021 roku

W takiej formie turnieju wzięli udział m. in. Maciej Rybus, były reprezentant Polski Radosław Majewski, niedoszły kadrowicz Marcin Krzywicki, a także bracia Collins, trener personalny Krzysztof Golonka, aktorzy Antoni Królikowski i Sebastian Fabijański czy jutjuber Qesek.

Wirtualna formuła imprezy nie przeszkodziła w tym, by ustanowić nowy rekord. Na leczenie i rehabilitację Zosi udało się uzbierać 145961,24 zł.

Turniej wraca 14 stycznia

W tym roku organizatorzy planują powrót do tradycyjnej formuły imprezy. 14 stycznia w Łowiczu zagrają cztery drużyny: Raperzy, Youtuberzy, Dziennikarze i Przyjaciele GnG. Zostanie też rozegrany wirtualny turniej w grę UFC z udziałem m. in. uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem".

- Planujemy powrót do klasycznej formuły, choć oczywiście obawiamy się nowych obostrzeń. Jesteśmy już na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowania i wierzę, że wszystko się uda - mówi Krystian Cipiński, organizator turnieju. - Zapewne będziemy musieli wpuścić mniej kibiców, bo zwykle hala w Łowiczu pękała w szwach i był nadkomplet. Teraz trzeba trochę ograniczyć liczbę widzów, ale postaramy się, by klimat turnieju na tym nie ucierpiał.

Koszulki przekazali - Lewandowski, Krychowiak, Zieliński, Klich, Bednarek

W trakcie imprezy odbędą też aukcje piłkarskich pamiątek, a te spływają szerokim strumieniem. Część z nich można już licytować w grupie na facebooku. Dla piłkarskich kibiców to nie lada gratka. Można pomóc Marysi, a do tego zdobyć koszulkę ulubionego klubu czy piłkarza, najczęściej z autografem zawodnika lub całej drużyny.

Jakie koszulki można wylicytować? Np. Grzegorza Krychowiaka (Paris Saint Germain i reprezentacji Polski), Roberta Lewandowskiego (Bayernu i Polski), Mateusza Klicha (Leeds), Krzysztofa Piątka (Polski), Przemysława Szymińskiego (Frosinone), Jana Bednarka (Southampton i Polski), Arkadiusza Kasperkiewicza (Arka Gdynia), Macieja Rybusa (Polski), Sławomira Peszki (Wieczysta), Damiana Warchoła (Wisła Płock), Piotr Zielińskiego (Napoli i Polski), Arkadiusza Milika (Olympique Marsylia), Bartosza Bereszyńskiego (Sampdoria), Przemysława Frankowskiego (Lens), Karola Świderskiego (Polski), Kamila Grosickiego (Pogoń), Legii Warszawa, Widzewa, Pelikana Łowicz i wiele innych.

Krychowiak żartuje z siebie

Krychowiak zaznaczył z uśmiechem w komentarzu na facebooku, że trykot PSG to "nówka, nie śmigana". W ekipie ze stolicy Francji zagrał bowiem tylko w 11 spotkaniach.

Zdjęcie Marysia Szkop potrzebuje pomocy w leczeniu / materiały prasowe

- Maciek Rybus, który pochodzi z Łowicza i jest patronem turnieju, pomaga nam w organizowaniu piłkarskich fantów od innych reprezentantów Polski. Kluby też same do nas wysyłają, a niektóre osoby, które w poprzednich latach wylicytowały koszulki z powrotem przekazują je na aukcje - zaznacza Cipiński.

Dla Marysi chcą zebrać 150 tys. zł

W tym roku pieniądze są zbierane dla 10-leniej Marysi, która od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę lekooporną, wodogłowie pokrwotoczne i zaburzenia przełykania. Jest karmiona dojelitowo. Nie chodzi, nie siedzi, nie kontroluje głowy. Jest pod opieką wielu specjalistów. Najpilniejsze potrzeby to rehabilitacja, sprzęt medyczny i ortopedyczny, a także leki. Potrzebny jest np. Elektrostymulator Compex, który wspomaga pracę mięśni. Organizatorzyzałożyli sobie cel - 150 tys. zł.

- Oczywiście chcielibyśmy znów pobić rekord zbiórki. Dochód będzie z cegiełek, licytacji podczas turnieju i w internecie, a także od sponsorów. Po tym jakim zainteresowaniem cieszą się aukcje na facebooku wydaje mi się, że jesteśmy już w połowie drogi. To dodaje optymizmu - podkreśla Cipiński.