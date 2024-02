Gwiazdor reprezentacji Polski bez powołania. Probierz się nie ugnie

Milik bez powołania. Nie ma złudzeń

Gdy spojrzymy na liczby, jakie Milik wykręcił w tym sezonie, to spokojnie można taką decyzję Probierza łatwo uzasadnić. Polak zagrał w barwach Juve w 26 spotkaniach w sezonie 2023/2024. Strzelił pięć goli i raz asystował, na jego koncie jest także jedna czerwona kartka. Gdy jednak policzymy średnią minut, to wychodzi na to, że napastnik średnio na murawie przebywa przez 30 minut, co jasno pokazuje, że w oczach Massimiliano Allegrego jest on jedynie rezerwowym.