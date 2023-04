Gwiazdor mógł przejąć polską kadrę. Pożałował tego, co zrobił. "Błąd"

Fabio Cannavaro jakiś czas temu - a konkretnie po porzuceniu swojego stanowiska przez Paulo Sousę - był na poważnie przymierzany do przejęcia sterów w reprezentacji Polski. Choć miał szansę ku temu, by współpracować z "Biało-Czerwonymi", to postanowił odmówić. "To był błąd" - przyznał teraz w jednym z wywiadów mistrz świata z 2006 roku.