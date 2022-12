35-letni bramkarz w meczu z Polską wyrówna rekord Liliana Thurama występów w reprezentacji Francji. Będzie to jego 142. występ w narodowych barwach. - To nie ma znaczenia. Jestem bardzo dumny, ale w przededniu 1/8 finału to schodzi na dalszy plan - zaczął konferencję Lloris.

Karne? Bramkarze mają swoje sekrety

Mówił jednak znaczenie więcej o Polakach, rywalu Francji w walce o ćwierćfinał. - Zespół jest świadomy wydarzenia i tego, że wchodzimy w nową fazę rozgrywek. Wygrywający gra dalej, przegrywający odpada. Nasza grupa ma się dobrze, chcemy kontynuować to, co zaczęliśmy. Wszystkie szczegóły są brane pod uwagę. One mogą robić różnicę. Potrzebujemy naszego talentu, by wygrać. Potrzebujemy też koncentracji. Trener przekazał nam ważne słowa przed tym spotkaniem. Jesteśmy optymistami - powiedział bramkarz reprezentacji Francji.