Reprezentacja Polski we wrześniu rozegrała łącznie dwa spotkania Ligi Narodów UEFA i najpierw wygrała ze Szkocją 3:2, a następnie niestety uległa 0:1 Chorwacji. Teraz "Biało-Czerwoni" mają jednak szansę na powrót na zwycięską ścieżkę - łatwo natomiast nie będzie...

Liga Narodów, Polska - Portugalia: Joao Palhinha poza kadrą meczową. Oto powód decyzji Martineza

Martinez zaprosił na październikowe zgrupowanie 26 zawodników - do kadry meczowej mogło zaś zmieścić się jedynie 23 z nich, siłą rzeczy pewne niewielkie grono piłkarzy czekał pewien zawód. Pominięci zostali chociażby Tomas Araujo z Benfiki oraz Francisco Conceicao z Juventusu. Najwięcej mówiło się jednak o kimś innym.

Na boczny tor - przynajmniej na razie - odstawiono bowiem Joao Palhinhę, na co dzień grającego dla Bayernu Monachium. Jak jednak wskazuje portugalski dziennik "Record" był ku temu konkretny powód - futbolista opuścił niektóre treningi "Nawigatorów" z powodów osobistych i najwidoczniej Martinez uznał, że nie jest on wystarczająco przygotowany do starcia z Polakami.