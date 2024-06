Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra z Ukrainą. Media są pewne

Polacy szykują się na Euro 2024. Końcowe odliczanie

Obecne przygotowania do Euro 2024 różnią się od tych dotyczących poprzednich wielkich turniejów. Sam Robert Lewandowski przyznał, że nie czuje słynnego "pompowanego balonika". Czy to dobrze, czy źle, przekonamy się niedługo. Wszak oczekiwania są niewielkie i przez sposób, w jaki reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa Europy, jak i ze względu na poziom naszych grupowych rywali.

Sam Michał Probierz już na starcie trwającego zgrupowania podkreślił, że biało-czerwoni nie wybierają się do Niemiec na wycieczkę, mającą trwać zaledwie trzy spotkania. I trzeba przyznać, że pod względem atmosfery kadra wygląda najlepiej od lat. Niebawem dowiemy się, czy to wystarczy, by wyjść z grupy. Ale wcześniej Polaków czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie.