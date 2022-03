Gwiazda Premier League: Lewandowski gra w tej lidze co Ronaldo

Reprezentacja Szkocji ma ostatnio dobrą passę, pisaliśmy nawet, że jest najmocniejsza od lat. Szkoci nie przegrali sześciu kolejnych spotkań, w meczu towarzyskim z Polską i kolejnym, który rozegrają w przyszłym tygodniu będą chcieli tę passę przedłużyć.

- Oba najbliższe mecze są dla mnie bardzo ważne, to zgrupowanie i mecze scalą naszą drużynę, sprawią że będziemy coraz lepsi, będziemy się coraz lepiej rozumieli i darzyli większym zaufaniem. Czuję, że milowym krokiem dla naszej drużyny był bezbramkowy mecz z Anglią na Wembley podczas Euro 2020, powinniśmy go wygrać - tłumaczył na konferencji prasowej pomocnik reprezentacji Szkocji i Manchesteru United, Scott McTominay.

- Każdy mecz jest bardzo ważny, jednak dla nas spotkaniem sezonu będzie barażowe spotkanie, które rozegramy w czerwcu - mówił McTominay w nawiązaniu do terminu, w którym jego drużyna ma zagrać w barażowym półfinale o udział w mistrzostwach świata w Katarze. Rywalem zawodników Steve’a Clarke’a ma być Ukraina, która została zaatakowana przez Rosję.

- To straszne co dzieje się w Ukrainie, wszyscy jesteśmy przygnębieni tym co się dzieje, jestem dumny z pomocy, którą Ukrainie niesie Szkocja. Pozytywnie patrzymy w przyszłość, miejmy nadzieję, że wojna się skończy i będziemy mogli zagrać - przyznał McTominay.

Polska zagra ze Szkocją w Glasgow w czwartek o 20.45. To będzie debiut Czesława Michniewicza

- Coraz więcej szkockich zawodników gra w Premier League, to oczywiście dobrze dla naszej reprezentacji, czuję że jestem otoczony bardzo dobrymi piłkarzami w kadrze. Na co dzień w sztabie Manchesteru United współpracuję z Darrenem Fletcherem, który zagrał dla naszej reprezentacji 80 razy. "Fletch" często pyta co słychać w szkockiej kadrze, jak trenujemy, jaka jest atmosfera - powiedział pomocnik "Czerwonych Diabłów".

Szkoccy dziennikarze spekulowali, że podczas choroby dotychczasowego kapitana reprezentacji Andy’ego Robertsona opaskę kapitańską może przejąć właśnie McTominay.

- Jestem przyzwyczajony do gry pod presją, nie robi to na mnie wrażenia. Z tego co słyszę, "Robbo" ma wrócić do treningów w weekend, najważniejszy żeby był gotowy w czerwcu. To nie jest aż tak istotne, czy ja będę kapitanem, czy kto inny. Mamy wielu zawodników, którzy są młodzi i jednocześnie mają już doświadczenie, w postaci ponad 20 meczów w barwach "Tartan Army" - zaznaczył zawodnik Man Utd.

Scott McTominay został również poproszony o ocenę największej gwiazdy reprezentacji Polski, Roberta Lewandowski.

- To zawodnik na najwyższym światowym poziomie, zwraca uwagę jego niesamowite przygotowanie atletyczne. Lewandowski gra w jednej lidze z Cristiano Ronaldo - podsumował 28-krotny reprezentant Szkocji, który wie co mówi, bo przecież na co dzień dzieli szatnię z CR7.

Gdzie i o której mecz Szkocja - Polska?

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek, 24 marca. Początek o godz. 20.45. Transmisja tv Szkocja - Polska w Polsat Sport Premium 1, a online live stream na Polsat Box Go. Wynik i relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Maciej Słomiński, Edynburg