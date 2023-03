Mielcarski blisko kadry

Tak jak poinformowaliśmy 1 marca, w siedzibie PZPN przy ulicy Bitwy Warszawskiej doszło do spotkania Mielcarskiego z Santosem, a także prezesem Cezarym Kuleszą. Podczas rozmowy z tym drugim nie padły jednak żadne konkretne deklaracje. Strony opowiedziały za to o swoich oczekiwaniach dotyczących ewentualnej współpracy i po długiej, blisko dwugodzinnej dyskusji pożegnały się.

Jednak jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, w ostatnich dniach negocjacje przyspieszyły. I obecnie są w decydującej fazie! Mielcarski miał już nawet poznać warunki, na jakich mógłby pracować w reprezentacji, i w tym momencie wybór ma należeć do niego. Jest spora szansa na to, że - jeśli oczywiście strony dojdą do porozumienia - decyzja zostanie ogłoszona już w przyszłym tygodniu.