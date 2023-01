Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski prawdopodobnie zostanie Paulo Bento lub Vladimir Petković, ponieważ to właśnie kandydatury tych szkoleniowców miały być najpoważniej brane pod uwagę przez PZPN. Jak się okazuje, nie wszyscy w polskim środowisku piłkarskim są jednak zwolennikami zatrudniania zagranicznych trenerów, a do tego grona należy Grzegorz Lato.

Grzegorz Lato o nowym trenerze reprezentacji Polski

Były reprezentant Polski w rozmowie z Przegląd Sportowy Onet zaznaczył, że on postawiłby na Polaka . - Mamy dzisiaj styczeń. Do pierwszego meczu pozostały dwa miesiące. Trener obcokrajowiec musiałby przyjechać, zacząć oglądać polską Ekstraklasę - zauważył, przypominając, że Paulo Sousa nie śledził meczów polskiej ligi i stawiał na zawodników występujących w zagranicznych klubach.

Grzegorz Lato krytycznie o Czesławie Michniewiczu

Medalista mistrzostw świata z 1974 i 1982 roku zasugerował nawet, że on na miejscu Kuleszy już wcześniej zakończyłby współpracę z Michniewiczem. - Gdyby wyszło na jaw, że Michniewicz zrobił spotkanie z premierem, to ja bym się nawet pięć minut nie zastanawiał. Nie wiem też, czy Michniewicz poleciałby na mistrzostwa świata. Mówiąc inaczej - to jest nie do pomyślenia - podkreślił.