Było dwóch kandydatów - zarówno Probierz jak i Marek Papszun byliby dobrym wyborem. Fernando Santos był kolejnym zagranicznym selekcjonerem i znów zobaczyliśmy, jaki daje to efekt. Probierz na pewno jest lepszym kandydatem od Portugalczyka. Teraz trzeba dać mu czas na pracę. Podoba mi się to, że "żyje" grą zespołu. Nie stoi przy linii jak smutas. Z polskim trenerem będzie łatwiej o komunikację, a co za tym idzie, o stworzenie dobrej atmosfery

~ powiedział Grzegorz Lato.