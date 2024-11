Grzegorz Lato bije na alarm przed meczem kadry. Tym razem nie chodzi o Michała Probierza

Już tylko dwa mecze pozostały Polakom w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA. Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji i aby utrzymać się w najwyższej dywizji muszą dorzucić do swojego dorobku kolejne punkty. Kadrą wciąż rotuje Michał Probierz, który ma w kraju nad Wisłą mnóstwo krytyków. Nie należy do nich Grzegorz Lato. Legenda reprezentacji wskazuje na inny, równie duży problem. Jest on związany z obecnym stanem PKO BP Ekstraklasy.