Pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak zostaje w Lokomotiwie Moskwa. 29-letni zawodnik podpisał nową umowę z rosyjskim klubem

W poprzednim sezonie Krychowiak grał w Lokomotiwie na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Rozegrał 39 meczów, w których strzelił trzy gole.



"To był dość udany sezon. Wspaniale, że przeszedłem do Lokomotiwu. Przyzwyczaiłem się do kolegów z drużyny, czuję się bardzo komfortowo w Moskwie. Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z klubem. Przed nami kolejny interesujący sezon i występ w Lidze Mistrzów. Nie mogę się doczekać" - skomentował Krychowiak na oficjalnej stronie klubu.

"Krycha" został piłkarzem PSG w 2016 roku. Francuski klub zapłacił za Polaka Sevilla FC około 30 milionów euro. W stolicy Francji nie wiodło mu się najlepiej mimo że trenerem był wówczas Unai Emery, którego doskonale znał z Sevilli. Krychowiak rzadko wychodził w podstawowym składzie, co odbiło się na jego dyspozycji w reprezentacji Polski.



Krychowiak miał dość siedzenia na ławce rezerwowych i w sierpniu 2017 roku został wypożyczony do angielskiego West Bromwich Albion, gdzie spędził jeden sezon. Następnie trafił, również na wypożyczenie, do Lokomotiwu. W Moskwie wyraźnie odżył. Z tym klubem sięgnął po Puchar Rosji. W dużym stopniu przyczynił się do zdobycia wicemistrzostwa kraju, co zapewnia jego drużynie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów.



Dobrą dyspozycję Krychowiak zademonstrował również w reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" są coraz bliżej awansu do Euro 2020. Po czterech seriach spotkań podopieczni Jerzego Brzęczka prowadzą w tabeli grupy G z kompletem punktów. Krychowiak wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach eliminacji Euro 2020.

RK