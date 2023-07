Grzegorz Krychowiak zmienia klub. Nie będzie musiał wracać do Rosji

W poprzednim sezonie Grzegorz Krychowiak był wypożyczony do saudyjskiego Al-Shabab. Wiele wskazywało na to, że Polak dojdzie do porozumienia z tym klubem i zwiąże się z nim na dłużej. W pewnym momencie negocjacje się załamały, a po pomocnika zgłosił się inny zespół.