Krótko po wybuchu wojny na Ukrainie Grzegorz Krychowiak postanowił zmienić otoczenie. W ramach wypożyczenia 15 marca 2022 r. przeniósł się do AEK-u Ateny. Wraz z zakończeniem sezonu Krychowiak nie zamierzał wracać do Rosji, dlatego przeniósł się na rok do saudyjskiego Al-Szabab. Polak mógł trafić na kolejne wypożyczenie, dzięki czemu udałoby mu się wypełnić do końca kontrakt z Krasnodarem. Niespodziewanie jednak udało mu się przed czasem rozwiązać umowę z rosyjskim zespołem. Teraz Polak stał się wolnym zawodnikiem.