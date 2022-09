Grzegorz Krychowiak skomentował zmianę klubu. Widzi ważny plus

Po spotkaniu z Holandią Krychowiak zwracał uwagę na to, że popełnialiśmy łatwe błędy w obronie.

- Są i takie mecze. Kiedy się gra ze świetnymi przeciwnikami, trzeba się świetnie bronić... - zostawił niedopowiedzenie Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak: Mam okazję przygotowywać się do MŚ w warunkach podobnych do katarskich

Pomocnik reprezentacji Polski nie chciał odnieść się do ustawienia, w którym zagrała reprezentacja Polski.

- Nie chcę teraz mówić na temat systemu. Bo kiedy przegrywa się mecz, zawsze pojawiają się pytania, czy ten system był odpowiedni. Miałem wrażenie, że w tym spotkaniu mieliśmy więcej posiadania piłki niż w tym pierwszy z Holendrami - powiedział.

Piłkarz skomentował za to swój transfer do Al-Shabab Club z Arabii Saudyjskiej.

- Mam okazję przygotowania się do mistrzostw w warunkach bardzo podobnych, w jakich będą mistrzostwa świata. To dla mnie plus - zaznaczył Krychowiak.