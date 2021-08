Krychowiak od dłuższego czasu zbierał kiepskie recenzje za swoje występy w reprezentacji Polski, za to w Lokomotiwie Moskwa odgrywał pierwsze skrzypce. Pomocnik z Gryfic imponował skutecznością, zdobywając aż 23 gole i notując 15 asyst dla Lokomotiwu.



Niespodziewanie, na początku sezonu 2021/22 Krychowiak został wystawiony na listę transferową. Sam piłkarz przyznał na Facebooku, że był zaskoczony tym obrotem spraw.



Krychowiak o innych ofertach transferowych

- Fakt, że nowi ludzie nie załatwili tego w oczy jak mężczyźni świadczy o nich, nie o mnie. Mogłem zostać i dograć jeden rok, ale Krasnodar zaproponował, według mnie lepszy projekt i bezpieczeństwo 3 letniego kontraktu. A ja nie chciałem przez 12 miesięcy skupiać się na tym co będzie jak dostanę kontuzji tylko na piłce nożnej - napisał Krychowiak [pisownia oryginalna].



W kolejnym komentarzu wypowiedział się też na temat innych ofert transferowych.



- Cała sprawa zamknęła się w 3 dni, więc nawet jeżeli ktoś byłby zainteresowany nie miał czasu na reakcję a ja chciałem iść do Krasnodaru. Było zainteresowanie z kliku klubów z Rosji oraz dwóch z lig na które jestem jeszcze za młody. Nazw nie podam, dla mnie to kwestia szacunku - ujawnił pomocnik.



Rosyjskie media podają, że jednym z tamtejszych klubów zainteresowanych Krychowiakiem był Rubin Kazań. To zespół, który w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

