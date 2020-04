Grzegorz Krychowiak z humorem zareagował na wyzwanie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. - Nie mam tyle czasu co on - skwitował ze śmiechem piłkarz Lokomotiwu.

Lig rosyjska grała nieco dłużej niż większość lig w Europie, ale i ona musiała uznać wyższość koronawirusa - przynajmniej na pewien czas. Od tamtej pory Grzegorz Krychowiak jest odcięty od możliwości normalnych treningów, ale nie traci dobrego humoru.

Nie tak dawno, w ramach akcji #zostańwdomu, razem z prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem pomocnik pokazywał, m.in. jak prawidłowo założyć i ściągnąć maseczkę oraz rękawiczki ochronne. Obaj panowie nie zapominają także o sportowych wyzwaniach.



W piątek Boniek nominował Krychowiaka do wykonania challenge'u - polegającego na odbijaniu piłki prostym podbiciem o ścianę na przemian prawą i lewą nogą. Prezes chciał wykonania stu powtórzeń.



- Widziałem, że prezes Boniek nominował mnie na Twitterze, ale muszę powiedzieć jedno: ja nie mam tyle czasu, co on - śmiał w programie "Dzień Dobry TVN" Krychowiak. Przyjaźń byłego i obecnego reprezentanta Polski od dawna opiera się na drobnych, sympatycznych uszczypliwościach.



Piłkarz zdradził też, że do końca kwietnia nie spodziewa się powrotu do normalnych treningów i na razie czas spędza w domu. Jego nowym hobby stało się gotowanie, co - jak sam mówi - pochłania mu większość dnia.





Zdjęcie Grzegorz Krychowiak / Vitaly TIMKIV / East News

