Grzegorz Krychowiak o Robercie Lewandowskim: Negatywnie wpływał na reprezentacje

W październiku 2017 roku w ramach eliminacji do mistrzostw świata, Polska mierzyła się z Czarnogórą. W kadrze narodowej wyselekcjonowanej przez Adama Nawałkę byli wówczas między innymi Robert Lewandowski, Michał Pazdan i Grzegorz Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak zagrał w meczu z Czarnogórą w październiku 2017 roku. Polska wywalczyła awans na MŚ

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem "Biało-Czerwonych" 4-2, ale jeszcze pod koniec meczu wynik był remisowy. Cenne punkty na wagę awansu na mundial i przełamanie remisu zapewnił Polakom strzał Roberta Lewandowskiego. Po ostatnim gwizdku sędziego członkowie reprezentacji zaczęli świętowanie.

Nie cieszył się tylko "Lewy", którego wciąż irytował przebieg spotkania i styl gry reprezentacji. Według jednego z prowadzących program "Foot Truck" na takie zachowanie Lewandowskiego uskarżał się Michał Pazdan. Łukasz Wiśniewski zapytał o to Grzegorza Krychowiaka, a ten potwierdził.

- Był taki okres i to bardzo negatywnie wpływało na zespół. Teraz już tak nie robi. Mecz ze Szwecją to nie było też spotkanie wybitne z naszej strony, ale był ten sukces. To było przez pewien okres za kadencji Jerzego Brzęczka coś, co nas zgubiło. To, że oceniano nas za styl, a nie za sukces - powiedział "Krycha".