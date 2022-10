Grzegorz Krychowiak chwali swój arabski klub. Zaskakujące słowa

Krychowiak ocenił ligę arabską

Jak na formę Krychowiaka wpłyną występy w lidze arabskiej? - Ciężko porównać ją do innych lig, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem i tym, co prezentują zawodnicy, zwłaszcza z reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Są świetnie wyszkoleni technicznie. Poziom piłkarski jest tu bardzo wysoki, a piłkarze którzy przychodzą z Europy tylko go podwyższają. W swoim zespole mam kilku świetnych graczy, z Éverem Banegą na czele - ocenił w rozmowie z "Po Gwizdku" Krychowiak.

Z Arabii Saudyjskiej do Kataru

- Wiele czynników miało na to wpływ. Na przykład odpowiednie przygotowanie do mundialu i to, że turniej będzie w podobnych warunkach do tych, w których gram. Świetnie sprzedał mi klub Banega, co ułatwiło mi decyzję. Mam także chęć na wygranie mistrzostwa czy grę w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. To coś nowego. Tak jak nowa kultura. To wszystko jest dla mnie pozytywne - przyznał zawodnik.