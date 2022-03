Grzegorz Krychowiak dopiął swego i wkrótce odejdzie z rosyjskiego Krasnodaru. Piłkarz jest już w Atenach, a AEK zdążył podzielić się z kibicami nagraniem z lotniska.

Polski zawodnik skorzystał z furtki, pozwalającej zagranicznym piłkarzom odejść z rosyjskich klubów przynajmniej do końca sezonu.

Czytaj więcej - Grzegorz Krychowiak ma nowy klub. To AEK Ateny

Grzegorz Krychowiak i Damian Szymański. Polski środek AEK-u Ateny

W AEK-u Krychowiak spotka innego reprezentanta Polski - Damiana Szymańskiego. To zawodnik występujący na tej samej pozycji co Krychowiak. W kadrze błysnął we wrześniu zeszłego roku, zdobywając bramkę, dającą Polsce remis 1-1 w spotkaniu z Anglią.

Szymański nie znalazł jednak uznania w oczach Czesława Michniewicza, który nie powołał go na najbliższe zgrupowanie, na którym rozstrzygnie się kwestia awansu polskiej kadry na mistrzostwa świata.

26-letni pomocnik jest podstawowym piłkarzem AEK-u. W obecnym sezonie rozegrał już 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając bramkę i zaliczając dwie asysty. Teraz przybędzie mu solidny rywal do miejsca w składzie. Chyba że trener Sokratis Ofrydopoulos zdecyduje się na grę dwoma Polakami w środku pola.

Na pewno Szymański nie zagra jednak u boku Krychowiaka w najbliższym meczu, jeśli ten 20 marca zadebiutuje w starciu z PAOK-iem. Pomocnik jest bowiem zawieszony za żółte kartki.

W AEK-u Krychowiak spotka także innego piłkarza znanego z polskich boisk. Jest nim Darko Jevtić, były piłkarz Lecha Poznań.

Co czeka Krychowiaka? Sytuacja AEK-u Ateny

Najbliższy mecz AEK-u z PAOK-iem Saloniki będzie ważnym starciem dla obu zespołów - jest to bowiem starcie trzeciej z drugą drużyną w tabeli. Obie jednak nie mają większych szans na mistrzostwo - Olympiakos Pireus ma gigantyczną przewagę nad resztą stawki.

Niemniej trzecie miejsce, gwarantujące grę w pucharach, jest celem AEK-u na ten sezon. Zespół odpadł już z Pucharu Grecji, a w trakcie sezonu zaliczył już dwie zmiany na stołku trenerskim.

WG