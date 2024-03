Grosicki zapytany o kontrowersyjne słowa. Stanął po stronie "Lewego"

- Od poniedziałku analizujemy zespół Estonii. Wiemy gdzie można ich zaskoczyć naszą grą. Najważniejsi jesteśmy my, jako drużyna, która musi grać na wysokim poziomie, aby przeciwnika przechytrzyć i wiemy, że nie jest to zespół z topu, ale trzeba podejść do niego z szacunkiem, bo przeciwnicy na pewno sobie sytuacje stworzą, a my musimy im to uniemożliwić - analizował Grosicki przed meczem.

Reklama