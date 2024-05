Grosicki szczerze na temat Probierza. Ta sytuacja siedzi mu w głowie. „30 sekund”

Kamil Grosicki wrócił do Polski latem 2021 roku. Związał się wówczas z Pogonią Szczecin - klubem, którego jest wychowankiem. Początki nie należały do najłatwiejszych, ale kiedy doświadczony skrzydłowy doszedł do odpowiedniej formy fizycznej, stał się jednym z najlepszych zawodników w Ekstraklasie.

Pomimo upływających lat, tak jest do teraz. Świadczy o tym chociażby fakt, że podczas poniedziałkowej Gali Ekstraklasy zawodnik otrzymał dwie nagrody indywidualne. Został on Pomocnikiem Sezonu i Piłkarzem Sezonu. Zwłaszcza ta druga statuetka jest cenna - wyboru dokonują bowiem sami zawodnicy. To pokazuje, że Grosickiego doceniają nie tylko kibice, ale także rywale, z którymi tydzień w tydzień rywalizuje na stadionach w całym kraju. Reklama

Pomimo indywidualnie udanego sezonu Grosickiego, drużynowo Pogoń nie ma powodów do radości. Drużyna zajęła czwarte miejsce i w kompromitujących okolicznościach przegrała finał Fortuna Pucharu Polski. W konsekwencji nie zagra latem w eliminacjach europejskich pucharów.

Euro 2024: Kamil Grosicki liczy na powołanie od Michała Probierza

Podczas rozmowy z dziennikarzami na Gali Ekstraklasy Grosicki odpowiadał na pytania związane nie tylko z Pogonią Szczecin. Nie obyło się bez tematów dotyczących reprezentacji. A konkretnie - powołań na czerwcowe zgrupowanie. Skrzydłowy nie ukrywał, że liczy na zaproszenie od Michała Probierza.

Bardzo w to wierzę. Jest to cel, który sobie założyłem. Wszystko okaże się w środę, kiedy trener ogłosi powołania. Uważam, że zrobiłem jako zawodnik bardzo dużo, żeby selekcjoner na mnie postawił. ~ Kamil Grosicki

Grosicki wystawił też Probierzowi laurkę. Podkreślił, że selekcjoner jest w stałym kontakcie z potencjalnymi kadrowiczami, co zawodnik bardzo docenia. - Trener Probierz często rozmawia z piłkarzami. Najfajniejsze jest to, że nie dzwoni wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, strzelam gole i asystuję, ale wtedy, kiedy pojawiają się trudności. Pamiętam nasze rozmowy w takich chwilach. Wystarczyło 30 sekund, kilka słów wsparcia i to od razu buduje - powiedział skrzydłowy. Reklama

Grosicki dodał, że jeśli pojedzie na Euro, będzie to niemal na pewno jego ostatni wielki turniej w barwach reprezentacji.

Jakub Żelepień, Interia

Kamil Grosicki / AFP

Kamil Grosicki / AFP

Kamil Grosicki / Grzegorz Wajda / East News