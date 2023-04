Grosicki pożegna się z reprezentacją? "Trzeba będzie pomyśleć, co dalej"

Na mundialu w Katarze Grosicki pojawił się na boisku jedynie na kilka minut w przegranym starciu 1/8 finału z Francją, jednak pozostawił po sobie niezłe wrażenie. Skrzydłowy wywalczył nawet rzut karny, którego na honorowe trafienie zamienił Robert Lewandowski.

34-latek nie znalazł się jednak na liście powołanych na pierwsze zgrupowanie pod wodzą Portugalczyka Fernando Santosa, a w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywał, że było to dla niego spore rozczarowanie. Czuje się on bowiem na tyle mocny, by w trudnych momentach wejść na boisko i pociągnąć zespół.

"Byłem zwiedziony, bo wydawało mi się, że w Pogoni robię wszystko, by dostać powołanie. Wiem, że jest nowy selekcjoner, ale nawet po ostatnich swoich występach w reprezentacji, wchodząc z ławki, wydawało mi się, że wnosiłem coś pozytywnego do gry. Pod tym kątem myślałem o swojej roli w kadrze, żeby wejść w trudnych momentach i pociągnąć zespół, bo czuję się na tyle mocny. (...) Myślę, że jeszcze nic straconego. Trzeba grać dobrze w lidze i zobaczymy, co się wydarzy w czerwcu, przy kolejnych powołaniach" - powiedział.

Kamil Grosicki i Robert Lewandowski / ANDREJ ISAKOVIC / AFP / AFP

Grosicki: W czerwcu zastanowię się co dalej

Doświadczony skrzydłowy dodał również, że chociaż wciąż wierzy w powołanie na kolejne zgrupowanie, - podczas którego Polacy w kolejnym spotkaniu w eliminacji do mistrzostw Europy zmierzą się z Mołdawią - to ewentualny brak nominacji sprawi, że będzie on wnikliwie analizował swoją sytuację.

"Robię wszystko, żeby być w jak najlepszej formie, i jeśli będę dobrze grał, robił liczby, to myślę, że ktoś to zauważy. Swoje decyzje będę podejmował po powołaniach w czerwcu. Na pewno jego brak oddali mnie od kadry. Bo jeśli będę w formie, będę strzelał bramki, a powołania nie dostanę, to trzeba będzie pomyśleć co dalej. Zastanowić się, czy to już nie czas na pożegnanie" - dodał.

Pogoń Szczecin z Kamilem Grosickim, swoje najbliższe spotkanie rozegra już w sobotę, kiedy o godzinie 17.30 zmierzy się u siebie z Cracovią.

Kamil Grosicki / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix