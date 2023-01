Grosicki podjął decyzję ws. reprezentacji. Nagły zwrot akcji po mundialu

Reprezentacja Polski. Kamil Grosicki liczy na dalszą grę w kadrze

- Przyznam, że były nawet takie plany , ale przy takim scenariuszu, że nie wychodzimy z grupy i generalnie byłby to słaby turniej w naszym wykonaniu, a ja nie odegrałbym żadnej roli w tych mistrzostwach. Było jednak inaczej. Te kilka minut na boisku pokazało mi, że jeszcze jestem w stanie dać tej reprezentacji dużo . Czy to wchodząc w pierwszym składzie czy tylko jako rezerwowy - przyznał Kamil Grosicki.

- Kto się zna na piłce, ten widział, że jak wchodziłem na boisko to chciałem po prostu wykorzystać każdą minutę w meczu. Podchodziłem do tego, jakby to była moja ostatnia minuta w reprezentacji, ale też mi to pokazało, że jak będę dalej w formie w Pogoni Szczecin, będę dobrze się prezentował, to jeszcze ostatniego słowa w reprezentacji nie powiedziałem. Tak chcę do tego podchodzić - dodał.