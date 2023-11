Grosicki kompletnie zaskoczył, ta odpowiedź zaboli "Lewego". W sieci zawrzało

Za reprezentacją Polski kluczowe spotkanie z Czechami, które ostatecznie zamknęło nam bramy do bezpośredniego awansu na przyszłoroczne Euro rozgrywane na niemieckich boiskach. "Biało-Czerwoni" zawiedli na całej linii, remisując 1:1 po monotonnym i mało efektownym spotkaniu. We wtorek podopiecznych Michała Probierza czeka towarzyskie starcie z niżej notowaną Łotwą, które będzie jednym z ostatnich akcentów przygotowań do zbliżających się baraży.