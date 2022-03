Gromy na głowę Arka Recy po meczu ze Szkocją. "Kompromitacja", "koszmar"

Oprac.: Katarzyna Pociecha Reprezentacja

Arkadiusz Reca dostał od Czesława Michniewicza szansę na udowodnienie swojej przydatności drużynie. Wygląda jednak na to, że okazji nie wykorzystał. Na jego głowę sypią się gromy po meczu Szkocja - Polska. Obrońca na co dzień grający we Włoszech zbiera fatalne oceny. W kontekście jego występu padają słowa "kompromitacja" i "koszmar".

Zdjęcie Nathan Patterson i Arkadiusz Reca, mecz Szkocja - Polska / Ian MacNicol / Getty Images