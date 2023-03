Gromy Lewandowskiego i mocna zapowiedź Santosa. "Słowo klucz" na mecz Czechy - Polska może być tylko jedno

Reprezentacja Polski. Po męczących tygodniach "nadszedł dzień dzisiejszy"

Mogło to być chwilami bardziej męczące niż bieganie po murawie w pełnym słońcu. Najpierw toczyły się dyskusje o stylu zaprezentowanym przez Polaków w Katarze, od którego chwilami bolały oczy. Potem tygodniami ciągnęła się sprawa afery premiowej, której przykry zapach roztacza się nad "Biało-Czerwonymi" do teraz, a przeprosiny Roberta Lewandowskiego tylko na jakiś czas zneutralizowały drażniącą woń . Następnie - jak przed rokiem - długo przyszło nam czekać na nowego selekcjonera. Wszystko to wywoływać mogło uczucie znużenia i zdecydowanie nie napawało miłością do reprezentacji Polski.