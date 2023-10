"Gramy dalej". Po meczu Wyspy Owcze - Polska zapraszamy do studia Interii

Szkopuł w tym, że to nie jest dobry czas na eksperymenty i przetasowania. Po wyjazdowym blamażu z Mołdawią oraz porażkach w fatalnym stylu z Czechami oraz Albanią, sytuacja Polaków w grupie eliminacyjnej do Euro 2024 jest niemal beznadziejna. Biało-czerwoni zajmują czwarte miejsce, tracąc po dwa punkty do Mołdawii i Czech oraz cztery do Albanii.