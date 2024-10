„Gramy dalej". Po meczu Polska – Portugalia zapraszamy do studia Interii

Portugalia to absolutnie topowa drużyna. Zdajemy sobie sprawę, z kim będziemy grali i co potrafią ci piłkarze. Będziemy chcieli poprawić to, co nie wyszło z Chorwacją, bo wówczas rywale zdominowali nasz środek pola. Pierwszy raz na zgrupowaniu mamy 2-3 treningi więcej i będzie można przećwiczyć trochę rzeczy, żeby zobaczyć, jak chcemy grać na największej intensywności

~ podkreśla Lewandowski.