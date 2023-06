"Gramy dalej". Po meczu Polska – Niemcy zapraszamy do studia Interii

Selekcjoner Fernando Santos nie chce jednak z meczu z Niemcami sprowadzać do benefisu jednego zawodnika, bo dla Portugalczyka w ostatnim czasie to jedno z niewielu spotkań, w których może przejrzeć swój stan posiadania . Santos ma autorski pomysł na reprezentację, w którym nie znalazł miejsca m.in. dla Kamila Glika oraz Grzegorza Krychowiaka , i właśnie w spotkaniu z tak mocnym rywalem będzie chciał udowodnić, że się nie pomylił.

Dzisiejszy mecz to przede wszystkim próba generalna przed wtorkowym spotkaniem z Mołdawią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Kto zasługuje, by w Kiszyniowie wyjść w podstawowym składzie? Jaką taktykę przygotuje Santos? Czy jego pomysł na reprezentację pasuje do stylu gry polskich piłkarzy? O tym wszystkim będziemy dyskutowali w studiu "Gramy dalej" na stronie głównej Interii, a gościem specjalnym programu będzie piłkarski obieżyświat oraz mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław - Łukasz Gikiewicz.