"Gramy dalej!" - oglądaj nasz program po meczu Walia - Polska!

Oprac.: Piotr Jawor Reprezentacja

To już ostatnia prosta przed wylotem na mundial do Kataru! Kto zyskał? Kto stracił? A kto do końca będzie trwał w niepewności? Na te wszystkie pytania w pomeczowym programie „Interia Sport – Gramy dalej!” odpowie były reprezentant Polski – Kazimierz Węgrzyn. Spotkanie Ligi Narodów Walia - Polska w niedzielę o godz. 20.45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl. A zaraz po meczu zapraszamy na program „Interia Sport – Gramy dalej!”.

Zdjęcie Czesław Michniewicz / Newspix