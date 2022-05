"Gramy dalej!" - oglądaj nasz program po meczu Polska - Walia!

Oprac.: Michał Białoński Reprezentacja

​Był jednym z najlepszych w Ekstraklasie specjalistów od rzutów rożnych. Jego "szarańczy" do dzisiaj nikt nie przebił. Za to trener Marek Motyka, bo o nim mowa, już w środę przeanalizuje dla Was mecz Polska - Walia w studiu "Gramy dalej!". Jego początek tuż po zakończeniu spotkania Ligi Narodów.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak celebrują zdobytą bramkę / AFP