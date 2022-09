"Gramy dalej!" - oglądaj nasz program po meczu Polska - Holandia!

Narady sztabu Adama Nawałki trwały do białego rana. Przed powołaniami na mistrzostwa Europy oraz świata analizowano każdą pozycję, zachowanie i kopnięcie piłki. Piłkarze prześwietlani byli pod kątem taktyki, mentalności i umiejętności pracy w grupie. Oceniano jak będą zachowywali się podczas wielkiego turnieju i to nie tylko na boisku, ale także poza nim. Słowem - analizowano wszystko to, czym w najbliższych tygodniach będzie zajmował się sztab Czesława Michniewicza.

Jedną z najważniejszych osób podczas narad sztabu Nawałki był właśnie Bogdan Zając. Oceniał, doradzał, pomagał rozstrzygać największe dylematy selekcjonera. A teraz, już z dystansem i bez przedmundialowej presji, będzie dzielił się swoimi spostrzeżeniami z widzami "Interia Sport - Gramy dalej!".

Z asystentem Nawałki porozmawiamy o meczu Polska - Holandia oraz zbliżających się mistrzostwach świata. Do tego połączymy się z naszymi wysłannikami na Stadionie Narodowym, porozmawiamy z gośćmi w studiu, ocenimy szanse poszczególnych zawodników na wyjazd do Kataru, wybierzemy bohaterów i antybohaterów meczu oraz sprawdzimy, co słychać w mediach społecznościowych.

PJ