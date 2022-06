"Gramy dalej!" - oglądaj nasz program po meczu Polska - Belgia!

O reprezentacji Czesława Michniewicza można powiedzieć wiele, ale nie to, że można się z nią nudzić. Tydzień temu, po klęsce z Belgią (1-6), kibice zastanawiali się, czy w kadrze nie doszło do jakiegoś poważniejszego pęknięcia. Ale trzy dni później Polacy zagrali całkiem niezłe spotkanie i zremisowali na wyjeździe z Holandią (2-2).

Jakie jest więc prawdziwe oblicze reprezentacji Polski? Odpowiedź ma dać wtorkowe spotkanie, które jest podsumowaniem przedostatniego poważnego zgrupowania przed mundialem.

- Jestem przekonany, że w tym spotkaniu zobaczymy galowe zestawienie. Trener Michniewicz przez niemal całe zgrupowanie podkreślał, że szykuje się na potyczkę z Belgią i w niej będzie chciał pokazać to, co najlepsze - podkreśla Tomasz Brożek, dziennikarz Interii w programie "Gramy dalej!" .

- Niemal na pewno do ataku wróci Robert Lewandowski, a do bramki Wojciech Szczęsny. W obronie Kamil Glik z Janem Bednarkiem, ale zastanawiam się nad lewą obroną. Wydaje mi się jednak, że dziś numerem jeden jest tam Bartosz Bereszyński - dodaje Brożek.

Justyna Krupa, dziennikarka Interii również uważa, że we wtorek Polacy zagrają możliwe najmocniejszym składem, który będzie zbliżony do zestawienia z meczu w... Brukseli.

- Personalnie zagramy podobnie, ale taktycznie to spotkanie będzie zbliżone do meczu z Holandią. Takie połączenie może dać odpowiedni rezultat. Jedno jest pewne - nie można zagrać tak, jak w pierwszym spotkaniu z Belgią, bo to się skończy katastrofą. Tym razem musimy zagrać bardziej pod wynik - uważa Krupa.

Polska - Belgia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Polska - Belgia we wtorek o godz. 20.45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, relacja na Sport.Interia.pl. Zaraz po meczu zapraszamy na program "Interia Sport - Gramy dalej!".

