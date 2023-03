"Gramy dalej". Jak wypadnie debiut Fernando Santosa? Oglądaj studio Interii

Nowy selekcjoner zaskoczył niemal wszystkich, nie powołując m.in. Grzegorza Krychowiaka. Do tego Portugalczyk musiał przemeblować defensywę, bo z powodu urazu niezdolny do gry jest Kamil Glik. W obronie zapowiada się więc czas eksperymentów, ale to nie na defensywie ma się teraz opierać reprezentacja Polski. Stantos chce, by Polacy przestali się bronić i posyłać długie podania do Roberta Lewandowskiego, a zamiast tego mają zacząć grać piłką.