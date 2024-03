Grali grupowi rywale Polaków. Wielki hit i grad bramek w meczu Austrii

Reprezentacja Polski po bardzo wyrównanym spotkaniu pokonała Walię w rzutach karnych i awansowała na Euro 2024. We wtorkowy wieczór grali również grupowi rywale naszych piłkarzy na mistrzostwach Europy. Francja, Holandia i Austria rozegrały mecze towarzyskie. W hitowym starciu wystąpili Holendrzy, którzy mierzli się z Niemcami. Na szczególną uwagę zasługuje pełna bramek potyczka Austrii z Turcją. Z kolei Francuzi zagrali z reprezentacją Chile, gdzie emocji też nie brakowało.

Grad bramek w meczu rywali Polaków na Euro 2024. Francja i Austria odniosły zwycięstwa

Austria podejmowała Turcję na stadionie im. Ernsta Happela w Wiedniu. Wynik w tym spotkaniu otworzył się bardzo szybko. Już w 2. minucie do siatki trafił Xaver Schlager. Gdy wydawało się, że gospodarze pójdą za ciosem, goście wyrównali w 25. minucie za sprawą Hakana Calhanoglu. To jednak nie wybiło Austriaków z rytmu. Jeszcze przed przerwą swoją drugą bramkę zdobył Schlager i do przerwy było 2:1. Po powrocie na boisko dwa trafienia na przestrzeni 11. minut zaliczył Michael Gregoritsch i zrobiło się już 4:1. Turcy walczyli. W 74. minucie piłkę w siatce Austriaków umieścił Baris Alper Yilmaz. Okazało się jednak, że w trakcie akcji był faul i po interwencji VAR gol został anulowany. Ostatecznie wynik spotkania na 5:1 w 78. minucie ustalił Christoph Baumgartner. Można śmiało powiedzieć, że Austriacy dali tego wieczoru pokaz wielkiej siły.