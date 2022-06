Grabara o debiutanckim występie. To przeszło jego najśmielsze oczekiwania

Debiut Kamila Grabary w reprezentacji Polski na pewno można zaliczyć do udanych. Nasz bramkarz wykazałby się nawet stuprocentową skutecznością, gdyby nie gol Jonathana Williamsa w 52. minucie spotkania. Mimo to Polak jest z siebie zadowolony, co zdradził w najnowszym wideo na kanale "Łączy nas piłka".

Grabara: "Parę lat temu nawet bym o tym nie pomyślał"

Kamil Grabara zajął miejsce Wojciecha Szczęsnego w meczu z Walią. Po zakończonym spotkaniu, 23-latek sprawiał wrażenie zadowolonego ze swojego debiutu w reprezentacji. O golu Williamsa powiedział żartobliwie: "Za dobrze bym grał, gdybym tego nie puścił".

Polak przyznał, że możliwość zagrania w reprezentacji przeszła jego najśmielsze oczekiwania.

Jeszcze tak parę lat temu nawet bym nie pomyślał, że kiedykolwiek zagram w reprezentacji - powiedział.

Bramkarz Kopenhagi zdradził też, że odbył krótką rozmowę z Wojciechem Szczęsnym. I choć nie zdradził, jakie tematy poruszyli, widać było, że mógł liczyć na wsparcie nieco bardziej doświadczonego kolegi z drużyny.

