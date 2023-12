⁠Grabara dostał "pstryczek w nos" od kadrowicza. Poszło o grę w reprezentacji

Marcin Bułka odbił piłeczkę. Lekki pstryczek dla Kamila Grabary?

To jest jego preferencja. Jeżeli tak uważa, to OK. Ja, gdy zostałem dowołany do kadry, to cieszyłem się z tego. Gra w reprezentacji to dla mnie coś więcej niż gra w klubie. I raczej się to u mnie nie zmieni. Chcę być w kadrze, chcę rywalizować, chcę grać. Jeżeli dostaję szansę, to pakuję się i lecę

- Nie jestem tam po to, by podawać piłki, tylko po to, by rywalizować. Idę po to, by być numerem jeden, a to, że jest to w zasięgu - to druga sprawa. Tego się trzymam i na pewno tego nie zmienię. Jeżeli mam okazję, to trzeba ją łapać jak najszybciej - dodał bramkarz OGC Nice.