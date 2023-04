Gorzkie słowa w kierunku Michniewicza. „Mówiłem mu, że im mniej, tym lepiej”

Od powrotu polskich piłkarzy z mistrzostw świata w Katarze minęły już cztery miesiące, a mimo to temat ten wciąż rozgrzewa naszych kibiców. Tak samo jak słowa Czesława Michniewicza, które - jak pokazał czas - często mijały się z prawdą. Już po ubiegłorocznym turnieju selekcjoner o fatalną komunikację oskarżał między innymi pracowników PZPN.

Kwiatkowski o współpracy z Michniewiczem

Teraz o współpracy z Michniewiczem na kanale "Po Gwizdku" wypowiedział się Kwiatkowski, pracujący od 10 lat jako rzecznik prasowy PZPN. - Pamiętam początek pracy Czesława Michniewicza, kiedy ten miał objazd po mediach. Mówiłem mu wtedy, że jak sobie spojrzy na przeszłość selekcjonerów, to najlepiej wypadali ci, którzy jak najmniej rozmawiali z dziennikarzami. Przykład Adama Nawałki jest najlepszy. Były tylko konferencje prasowe, praktycznie zero wywiadów; nie dawało się pretekstów do wyciągania słów, tworzenia tytułów, bo wiemy jak działa dzisiaj Internet. Także Jerzy Brzęczek, gdy spotkał kiedyś Joachima Löwa, którego świetnie zna, usłyszał od niego: "Rozmawiaj jak najmniej" - przyznał "Kwiatek", który od wielu lat pełni także rolę team managera reprezentacji.