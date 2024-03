Reprezentacja Walii po pewnym zwycięstwie w półfinale baraży z Finlandią była już o krok od przypieczętowania awansu na Euro 2024. Na drodze podopiecznych Roberta Page'a, którzy oba spotkania rozgrywali przed własną publicznością w Cardiff, stanęli Polacy . "Biało-Czerwoni" wprawdzie nie kreowali wielu sytuacji we wtorkowym meczu, ale doprowadzili do dogrywki, a następnie serii rzutów karnych. A te wykonywali bezbłędnie, czego nie można powiedzieć o rywalach - w decydującej jedenastce Wojciech Szczęsny wybronił uderzenie Daniela Jamesa i przypieczętował awans Polaków na turniej.

Walijczycy mają prawo czuć się rozczarowani takim rozstrzygnięciem. W przeciwieństwie do Polaków, w trakcie regulaminowego czasu gry oddawali celne strzały na bramkę, a raz nawet umieścili piłkę w siatce . Trafienia Bena Daviesa jednak nie uznano, bo sędzia odgwizdał spalonego. Na wysokości zadania stawał też Szczęsny, który na początku drugiej połowy końcówkami palców obronił uderzenie Kieffera Moore'a. Emocji nie brakowało, co podczas pomeczowej konferencji prasowej zauważył Michał Probierz.

Jeśli chodzi o naszą drużynę, to uważam, że zabrakło nam oddawania strzałów na bramkę, ostatniego podania. Mimo wszystko jestem zadowolony, bo uważam, że zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Wielu skazywało nas na porażkę, dlatego to zwycięstwo tym bardziej mnie cieszy

Walia - Polska. Trener rywali nie krył rozczarowania

W zgoła odmiennym nastroju po meczu był Robert Page . Trener Walijczyków w rozmowie z walijską stacją S4C nie krył rozczarowania wynikiem. "To okrutna gra i to właśnie powiedziałem zawodnikom. (Byliśmy) jeden strzał od awansu i to boli" - mówił cytowany przez PAP.

Trener rywali Polaków zdradził też, że zwrócił uwagę swoim podopiecznym na to, jak daleko zaszli. I zadeklarował, że Walijczycy mają potencjał, by w przyszłości osiągać sukcesy.

Page odniósł się też do przebiegu serii rzutów karnych, w której jako jedyny z Walijczyków zawiódł Daniel James. I chociaż jego zawodnik nie wykorzystał jedenastki, to trener nie krył dumy z postawy zawodnika, który miał odwagę, by podejść do decydującego rzutu karnego. A pytany o swoją przyszłość na stanowisku odpowiedział dosyć enigmatycznie.