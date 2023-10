Reprezentacja Polski jest już po pierwszym zgrupowaniu pod wodzą Michała Probierza . Póki co nasi piłkarze nie podreperowali swojej reputacji - wygrana nad Wyspami Owczymi to był obowiązek. Za to niedzielny remis 1:1 z Mołdawią był kolejnym przykrym doświadczeniem dla fanów. Nowy selekcjoner nie wyciągnął czarodziejskiej różdżki i w tak krótkim czasie nie był w stanie odwrócić negatywnej dynamiki zespołu.

Jak przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, na PGE Narodowym zabrakło precyzji strzeleckiej, by narracja o tym meczu obróciła się o 180 stopni. - Kluczowy jest brak skuteczności . Gdybyśmy wykorzystali choć jedną sytuację, wynik byłby inny i dziś wszyscy by mówili, że zespół dobrze zareagował, także pod względem mentalnym, pokazał charakter itd. Podkreślę w tym miejscu, że do końca w grze drużyny było widać determinację i chęć strzelenia gola. Z tego jestem zadowolony - powiedział.

Probierz zdziwiony zachowaniem piłkarzy na początku meczu z Mołdawią

Jest wiele problemów, nie tylko jeden. Potwierdza się to, co mówiłem już dawno temu, kiedy pracowałem jeszcze jako trener klubowy, że ta reprezentacja potrzebuje zmiany pokoleniowej. Powoli to wdrażamy i musimy to spokojnie kontynuować. Jedną rzeczą, która najbardziej mnie zaskoczyła, było tak nerwowe rozpoczęcie pierwszej połowy meczu z Mołdawią. Tego się nie spodziewałem, tym bardziej że graliśmy przed własną publicznością, na wypełnionym stadionie. Widać było, jak dobrze weszliśmy w drugą połowę meczu, jak ruszyliśmy i jak graliśmy. Różnica była kolosalna. Ale pierwsze piętnaście minut spotkania daje mi dużo do myślenia i muszę się zastanowić, jak to rozwiązać, by takie sytuacje się nie powtarzały

- Po to go powołałem, by mieć możliwość wprowadzenia go do gry. I uważam, że Kamil dał dobrą zmianę. No i to nie jest tak, że jednym cięciem zrezygnuje się ze starszych piłkarzy. Wśród powołanych znalazł się Kamil i kilku innych, by młodsi mogli się przy nich rozwijać. Zresztą od początku mojej pracy mówiłem, że nie objąłem reprezentacji, by dokonać w niej rewolucji. Zmiana pokoleniowa jest pewnym procesem - zakończył.