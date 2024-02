Górski mógł być jak Michniewicz. Zapobiegli… komuniści

Nie mogłem do nich trafić. Nie potrafiłem ich przekonać, pociągnąć do wielkich rzeczy. Medale się liczą. Ale na przykład z drugiego miejsca w Montrealu wcale nie jestem zadowolony. Ta drużyna powinna grać lepiej. To, co pokazała na mistrzostwach świata, nie było szczytem jej możliwości. Nigdy zresztą tego nie ukrywałem. Wiedziałem i mówiłem, że w zawodnikach są jeszcze rezerwy. Że jeszcze nieraz mogą zadziwić kibiców. I doczekałem się tylko jednego udanego meczu - w Chorzowie z Holandią.

~ Kazimierz Górski na łamach "Sportowca" w 1976 roku