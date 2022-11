Jacek Góralski to jeden z zawodników, który z powodu problemów zdrowotnych nie dostał szansy występu na tegorocznym mundialu w Katarze. Mimo to doświadczony zawodnik trzyma kciuki za kolegów, a przede wszystkim za Czesława Michniewicza, który w po raz pierwszy weźmie udział w tak prestiżowej imprezie w roli selekcjonera polskiej kadry. Zawodnik VfL Bochum nie pała natomiast sympatią do poprzednika Michniewicza. W rozmowie z portalem "Meczyki.pl" piłkarz powiedział wprost, co myśli o Paulo Sousie.